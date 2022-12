Krumbach

vor 51 Min.

Landkreismeisterschaft: Wiesenbach will den Titel verteidigen

Die SpVgg Wiesenbach gewann Anfang 2020 letztmals die Landkreismeisterschaft in der Rebayhalle in Günzburg. Am Wochenende geht es im Schulzentrum Krumbach erst einmal darum, am 30. Dezember wieder dabei zu sein. In ihrer Gruppe sind die Wiesenbacher favorisiert.

Plus Am Samstag steigt das Qualifikationsturnier in Krumbach. Thannhausen und Ziemetshausen haben Ambitionen. Trotz Favoriten ist das Teilnehmerfeld ausgeglichen.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Die Bezirksligisten SC Bubesheim, FC Günzburg und VfR Jettingen sowie Kreisklassist TSV Burgau haben ihr Ticket für das Finalturnier um die Kreismeisterschaft im Hallenfußball beim Sparkassencup am 30. Dezember schon gelöst. Am Samstag, 17. Dezember, kämpfen nun acht Teams aus dem südlichen Landkreis um die restlichen vier Fahrkarten für die Endrunde in Günzburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .