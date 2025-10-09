Noch nicht alles optimal, aber zweimal siegreich

Im ersten Satz des ersten Spiels legten die Krumbacher mit den Neuzugängen Pilz und Schmid in der Startformation gegen Mitaufsteiger Weißenhorn los wie die Feuerwehr. 25:13 lautete hier das klare Ergebnis. Der zweite Durchgang gestaltete sich ausgeglichen, bis der Weißenhorner Trainer bei 11:8 für die Kammelstädter eine Auszeit nahm, welche jedoch kaum Wirkung zeigte, da die vielen Optionen im Krumbacher Angriff jedes Aufglimmen Weißenhorner Hoffnungen ersticken konnten. Erst eine extreme Flaute in der Annahme auf Seiten Krumbachs sorgte für ein zwischenzeitliches 20 zu 20.

Wohl dem, der in solchen Situationen auf Kai Pilz vertrauen kann. Mit einem knallharten Angriff nach einem Meterball von Baumgärtner und einem wohlüberlegten, präzisen Shot in das Herz der gegnerischen Verteidigung sorgte er für die Entscheidung im zweiten Satz. Die dritte Etappe präsentierte sich lange als Fortsetzung der zweiten, denn die Schwankungen in der Annahme waren weiterhin eine Ursache, dass die Gäste aus Krumbach sich nicht klar absetzen konnten, im weiteren Verlauf gar in Rückstand gerieten und den Satz schlussendlich verloren.

Die hervorragende Arbeit im Block war es, die im vierten Satz den Erfolg für Krumbach sicherte. Ein ums andere Mal wurde auf diese Weise gepunktet. Mit 25:16 sicherte sich der TSV Krumbach den Satz und damit den ersten Sieg im ersten Spiel. Die zweite Partie des Tages war gegen das Team aus Leipheim auszutragen. Mit dem Sieg im Rücken packten die Krumbacher die große Walze aus und rollten kompromisslos über ihren Gegner hinweg. Ehrmann verteilte dieses Mal als Steller die Bälle, die von seinen Mitspielern konsequent verwertet wurden. Die Riege um Pilz, Schmid, Jakob und Paul ließ sich nur wenige Chancen entgehen, sodass am Ende ein klares 3:0 zu verbuchen war. Schon jetzt ist zu konstatieren: Mit Benedikt Schmid und Kai Pilz ist diese Mannschaft ein Kandidat für den Aufstieg. (AZ)