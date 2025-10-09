Volleyballerinnen starten siegreich in die Saison

Mit etwas Ungewissheit im Gepäck reiste die Mannschaft zu ihrem ersten Spieltag nach Königsbrunn. Während ihr Coach Michael Baumhauer selbst noch als Spieler andernorts im Einsatz war, zeigte das Team, wie gefestigt es in seinem Spiel mittlerweile ist. In drei Sätzen besiegten sie die Gastgeberinnen souverän mit 25:22, 25:14 und 25:12. Dass sie dabei das Fehlen Julia Messerschmid kompensieren konnten, während Clara al Sattah ihr Debüt gab, machte den Sieg noch süßer.

Als Nächstes meinten die Volleyballerinnen aus Kleinaitingen, sich mit dem TSV messen zu müssen. Angesichts des Ergebnisses ein vermessenes Unterfangen. Die Krumbacherinnen agierten technisch und taktisch hoch überlegen und gewannen auch die zweite Partie eindrucksvoll mit 25:23, 25:15 und 25:16. So stehen für den TSV Krumbach als Aufsteiger mit zwei Siegen aus zwei Spielen bereits sechs Punkte auf der Habenseite. Ein starker Auftakt. (AZ)