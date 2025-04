TSV Krumbach gelingt Aufstieg: Mentale Stärke zahlt sich aus

„Mentale Stärke in schwierigen Situationen und unbändiger Siegeswille“ – mit diesen Worten brachte Trainer Florian Lutzenberger die Leistung seiner Kreisliga-Volleyballer auf den Punkt. In der Relegation setzte sich der TSV Krumbach mit zwei Siegen gegen ein wehrhaftes Lauingen und ein talentiertes Team aus Nördlingen durch und sicherte sich damit den Aufstieg in die Bezirksklasse. Der Weg dorthin war jedoch alles andere als ein Spaziergang. Gegen Nördlingen benötigten die Krumbacher drei hart umkämpfte Sätze, ehe der erste Schritt getan war. Im entscheidenden Spiel wartete anschließend ein Gegner, der seinem Ruf als „Gummiwand“ alle Ehre machte: Lauingen brachte mit unglaublicher Vehemenz und oft auf kuriose Weise selbst aussichtslos erscheinende Bälle wieder zurück ins Spiel. So ging der erste Satz mit nur zwei Punkten Unterschied an die Donaustädter – und am Krumbacher Spielfeldrand zogen erste dunkle Wolken auf.

TSV Krumbach: Mit mentaler Stärke zum Aufstieg in die Bezirksklasse

Doch dann zeigten die jungen Spieler aus Krumbach eine beeindruckende Reaktion. Trotz des Rückstands blieben sie fokussiert, steckten gegnerische Punkte und eigene Fehler weg – und bissen sich in die Partie. Mit viel Entschlossenheit und Nervenstärke drehten sie das Spiel, holten drei Sätze in Folge und damit den verdienten Sieg.

Die geschlossene Mannschaftsleistung war bemerkenswert, dennoch ragten einzelne Akteure heraus: Marlon Sternitzky und Maximilian Jakob überzeugten erneut mit Konstanz und Durchschlagskraft. Mathis Drappeldrey setzte immer wieder mutige Akzente über die Mitte und sorgte für Druck. Besonders eindrucksvoll war der Auftritt der beiden 16-jährigen Tim Rettermeier und Simon Egner. In der entscheidenden Phase bewahrten sie kühlen Kopf, erzielten wichtige Punkte – und Egner war es schließlich, der Satz vier mit einem beherzten Angriff beendete und damit den Aufstieg perfekt machte. Krumbach spielt kommende Saison in der Bezirksklasse. (AZ)

