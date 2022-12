Landkreis Günzburg

vor 23 Min.

Acht Mannschaften spielen in Günzburg um den Kreismeistertitel

Plus Der Zuschauerzuspruch liegt bisher über den Erwartungen. Die SpVgg Wiesenbach geht die Titelverteidigung an.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Zur Endrunde um die Kreismeisterschaft im Hallenfußball am Freitag, 30. Dezember, ab 18 Uhr in der Günzburger Rebayhalle haben sich acht Teams in zwei Vorrundenturnieren qualifiziert. Insgesamt nahmen 17 Vereine an der diesjährigen Ausgabe um den Sparkassencup teil. Die Vorrunden waren sehr gut besucht. Rund 900 Besucher kamen bisher in die Sporthallen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .