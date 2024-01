Viele Menschen im Landkreis Günzburg trauern um "Kaiser" Franz Beckenbauer

Plus Franz Beckenbauers Tod bewegt die Fußballwelt. Viele Menschen im Landkreis Günzburg trauern um einen Kicker und Sportfunktionär, der auch neben dem Platz begeisterte.

Die Fußballwelt weint um ihren „Kaiser“. Auch im Landkreis Günzburg bewegt Franz Beckenbauers Tod viele Menschen. Etwa Jonas Seibold, Mittelfeldspieler beim Kreisligisten TSV Ziemetshausen. Der 23-Jährige ist großer Bayernfan und allein schon deswegen im Herzen mit „Franzl“ verbunden, auch wenn der Weltmeistertrainer von 1990 lange vor Seibolds Zeit fußballerische Maßstäbe gesetzt hat. „Leider habe ich Beckenbauer nie live spielen sehen. Er war damals sicher einer der besten Spieler der Welt. Ich denke, dass ohne ihn ein FC Bayern nicht der Verein geworden wäre, der er heute ist.“

Als der Ziemetshauser Amateurkicker vom Tod Beckenbauers erfuhr, habe er einfach nur Traurigkeit verspürt. „Weil ich weiß, was er dem Fußball gegeben hat.“ Als Spieler habe Beckenbauer die Innenverteidiger-Position revolutioniert, sagt Seibold. „Er war ein offensiv spielstarker Libero und wurde wahrscheinlich auch zu Recht zweimal als Verteidiger mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet.“