Erfolgreich auf internationalem Parkett: Edelstetter Tänzerinnen holen EM-Gold

Große Erfolge für den Tanzsportnachwuchs aus dem Landkreis Günzburg: Bei den Streetdance-Europameisterschaften der UDO (United Dance Organisation) im belgischen Lommel haben sich Laora Kljajcin und Mariella Klingler vom SV Edelstetten jeweils einen Titel gesichert. Die beiden Schülerinnen des Tanzzentrums Michaela Majsai überzeugten in mehreren Kategorien und lösten mit ihren Leistungen das Ticket für die Weltmeisterschaft im August in Blackpool (England). Das deutsche Nationalteam, vertreten durch Aktive aus Städten wie Edelstetten, Essen und Augsburg, war in unterschiedlichen Altersklassen am Start und erreichte zahlreiche Finalplatzierungen.

Laora Kljajcin und Mariella Klingler triumphieren bei den UDO-Europameisterschaften Belgien

Die erst zwölfjährige Laora Kljajcin gewann Gold in der Kategorie „House Battles under 16 – all Levels“, obwohl sie zum ersten Mal in dieser Disziplin antrat. In einem rein deutschen Finale setzte sie sich gegen eine Landsfrau durch. Darüber hinaus schaffte sie es im Breaking der offenen Altersklasse ins Halbfinale – als letztes verbliebenes Mädchen unter sonst männlicher Konkurrenz. Weitere Erfolge erzielte sie mit Top-8-Platzierungen im Popping und HipHop sowie einer Bronzemedaille im Streetdance Solo (Under 14 Advanced), das als besonders anspruchsvolle Kategorie gilt.

Mariella Klingler feierte in Belgien ihre internationale Premiere. Sie holte Gold im Streetdance Solo der Kategorie „Under 12 Novice“ und sorgte damit für emotionale Momente im deutschen Team. Auch sie erreichte starke Platzierungen in weiteren Disziplinen: Im Breaking schaffte sie es unter die besten Acht, im House und Popping jeweils ins Halbfinale der Altersklasse unter 12 Jahren. Neben den Wettkämpfen bot die Veranstaltung ein kostenfreies, international besetztes Dance-Camp mit renommierten Dozentinnen und Dozenten. Laut Veranstaltern standen dabei nicht nur Platzierungen, sondern auch die Freude an der Bewegung und der interkulturelle Austausch im Mittelpunkt.

Das Tanzzentrum Majsai, das seit 33 Jahren besteht, sieht in den Erfolgen einen weiteren Beleg für die positive Entwicklung des Tanzsports in der Region. Nach den Sommerferien starten die regulären Kurse für alle Altersgruppen – vom Kleinkind bis zu Ü50. (AZ)