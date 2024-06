Dieses DM-Gold besitzt ganz besonderen Wert für Manuela Groß aus Krumbach

Die Krumbacherin holt den nationalen Ü50-Titel im Hochsprung. Ihre Siegeshöhe hatte sie zuvor seit mehreren Jahren nicht mehr erreicht.

So hoch ist Manuela Groß seit vier Jahren nicht mehr gesprungen - und die für das LAZ Kreis Günzburg startende Leichtathletin aus Krumbach suchte sich genau den richtigen Termin für ihren Höhenflug aus: Bei den Deutschen Masters-Meisterschaften in Erding überwand sie 1,50 Meter und gewann damit den Wettbewerb der Altersklasse 50.

Inspiriert vom spannenden Duell mit der letztlich Zweitplatzierten, Caroline Löwenthal (LG Nord Berlin, ebenfalls 1,50 Meter) steigerte Groß ihre bislang in der Saison 2024 erreichten Leistungen. Ihre Reaktion auf den ungeahnten Erfolg: "Ich bin überglücklich." Dritte wurde Sandra Rettschlag (VfV Spandau/1,44).

Glücklich bei der Siegerehrung: Manuela Groß (Mitte) mit ihren beiden härtesten Verfolgerinnen. Foto: Sammlung Gróß

Demnächst finden in Aichach die Bayerischen Meisterschaften statt. Der sportliche Jahreshöhepunkt liegt für Groß noch ein Stück in der Zukunft: Die 1971 geborene Sportlerin startet im August bei der Weltmeisterschaft in Göteborg (Schweden).

