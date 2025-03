Manuela Groß aus Thannhausen springt in Frankfurt aufs Podest

Leichtathletin Manuela Groß von der TSG Thannhausen hat bei den Deutschen Senioren-Hallenmeisterschaft in Frankfurt in der Disziplin Hochsprung W50 einen beachtlichen zweiten Platz geholt. Die 53-jährige Athletin sprang 1,44 Meter hoch und benötigte dafür nur einen Versuch. An der nächsthöreren Hürde 1,47 Metern scheiterte sie in drei Versuchen.

Seit zehn Jahren betreibt die Thannhauserin wieder aktiv Leichtathletik und trainiert nach eigenen Angaben vier- bis fünfmal pro Woche. Beruflich ist sie Postzustellerin. „Im Winter mache ich eigenlich wenig Disziplinen, weil ich keine Halle habe zum trainieren, dann arebite ich an der Kraft und Ausdauer.“ Die Hallenmeisterschaft in Frankfurt habe zwischendurch gut reingepasst, um zu schauen, wo sie stehe, erzählt Groß. „1,44 ist eine super Höhe für mich. Die Freiluftsaison beginnt nach Ostern, werde die Deutsche Meisterschaft im August in Jena anpeilen, mein Hauptaugenmerk liegt auf der Europameisterschaft im Oktober in Madeira.“