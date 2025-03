Bleichen und Breitenthal erleiden Niederlagen

Zwei Mannschaften aus dem Gau Krumbach treten in verschiedenen Gruppen der Luftgewehr-Bezirksoberliga an. In Gruppe 3 erlitt der SV Bleichen eine knappe Niederlage. Das Tabellenschlusslicht musste beim oberen Nachbarn Tronetshofen-Willmatshofen antreten. Die Paarung auf Position 1 war hochkarätig. Bleichens Tobias Stumpf hatte eine Hunderterserie, seine Gegnerin Manuela Haugg aber zwei 99er. So gewann sie das Duell mit 393:383. Bleichens Dennis Müller hatte zu Beginn eine 99er Serie. In der zweiten Serie lag er mit seiner Gegnerin Maria-Theresia Scarabel gleichauf. Danach hatte sie leichte Vorsprünge und gewann das Duell mit 384:381. Die Bleicher Philipp Kober (373:369) und Rafael Kober (372:369) lagen nur in zwei von vier Serien vor ihren Gegnern. Aber das reichte für knappe Duellgewinne. Bleichens Sebastian Kober lag in drei von vier Serien knapp hinter seinem Gegner Ralf Wieler und verlor sein Duell mit 377:382. So endete der Wettkampf mit 2:3 und die Bleicher blieben auf dem Abstiegsplatz.

SV Bleichen und 1886 Breitenthal kämpfen in der Bezirksoberliga um Punkte und gegen den Abstieg.

Eine deutliche Niederlage erlitt 1886 Breitenthal in Gruppe 2. Auch dieses Team stand vor dem Wettkampf gegen den Vierten Eichenlaub Maria-Steinbach 2 am Ende der Tabelle. Michaela Kreuzer konnte als einzige für die Breitenthaler punkten. Sie lag nur in zwei Serien vor ihrer Gegnerin, aber das reichte zum Duellgewinn mit 371:366. Ihr Mannschaftskamerad Christian Kreuzer lag in der ersten Serie gleichauf mit seiner Gegnerin Leonie Breher, in der letzten Serie zwei Ringe vor ihr. So verpasste er knapp den Duellgewinn mit 381:383. Breitenthals Nummer 1 Johannes Mayer lag in drei von vier Serien knapp hinter seiner Gegnerin Larissa Götz. So verlor er das Duell mit 378:380. Seine Mannschaftskameraden Julia Gappe (368:377) und Stefan Lutzenberger (373:384) mussten sich ihren Gegnern deutlich geschlagen geben. Der Wettkampf endete mit 1:4 und Breitenthal blieb Schlusslicht.