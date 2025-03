Kein gutes Ende fand der letzte Wettkampftag in den Gruppen der Luftgewehr-Bezirksoberliga für die Mannschaften aus dem Schützengau Krumbach. Sowohl 1886 Breitenthal in Gruppe drei als auch der SV Bleichen in Gruppe zwei blieben auf dem letzten Tabellenplatz und stiegen ab. Für die Breitenthaler bedeutete das sogar den zweiten Abstieg in Folge.

Martin Gah Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Breitenthal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wettkampftag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis