Heimischen Teams sitzen in Luftgewehr-Bezirksoberliga im Keller fest

Die beiden Mannschaften aus dem Gau Krumbach in der Luftgewehr-Bezirksoberliga kommen beide nicht aus dem Tabellenkeller. Sowohl 1886 Breitenthal (Gruppe 2) als auch der SV Bleichen (Gruppe 3) bleiben nach einer Niederlage am aktuellen Wettkampftag auf dem Abstiegsplatz. Beide Mannschaften hatten aber auch keine leichten Gegner.

Breitenthal hatte zum Heimkampf den Tabellenführer Frohsinn Mindelau zu Gast. Dabei ging es auf zwei Positionen knapp zu. Breitenthals Nummer 1 Johannes Mayer lag in den ersten beiden Serien vor seiner Gegnerin Verena Stich. In Serie 2 glückten ihm dabei sogar 99 Ringe. In den letzten beiden Serien hatte Stich die Führung, aber das reichte nicht mehr zum Duellgewinn. Mayer punktete für Breitenthal mit 387:386. Auf Position 4 lag Breitenthals Julia Gappe in Serie 2 vor ihrer Gegnerin Lena Klaus, in der vierten Serie mit ihr gleichauf. Aber das reichte nicht zum Duellgewinn (gesamt 372:376). Die Breitenthaler Stefan Lutzenberger (379:386), Christian Kreuzer (372:381) und Milena Botzenhart (353:374) unterlagen mit größeren Rückständen. Lutzenbergers Gegnerin Verena Fleschhut gelang dabei sogar eine 99er-Serie. So endete der Wettkampf mit 1:4.

Icon Vergrößern Im aktuellen Wettkampf in der Luftgewehr-Bezirksoberliga holte Johannes Mayer (links) einen Punkt für Breitenthal. Dabei glückte ihm sogar eine 99er-Serie. Seine Mannschaftskameradin Julia Gappe verlor in ihrem Duell knapp. Foto: Michaela Kreuzer Icon Schließen Schließen Im aktuellen Wettkampf in der Luftgewehr-Bezirksoberliga holte Johannes Mayer (links) einen Punkt für Breitenthal. Dabei glückte ihm sogar eine 99er-Serie. Seine Mannschaftskameradin Julia Gappe verlor in ihrem Duell knapp. Foto: Michaela Kreuzer

Der SV Bleichen musste auswärts beim Tabellenführer, den Grünholdern aus Gablingen, antreten. Dabei ging es ebenfalls auf zwei Positionen knapp zu. Bleichens Nummer 1 Tobias Stumpf lag in den ersten beiden Serien knapp vor seinem Gegner Jürgen Weislein. In den letzten beiden Serien lag der Gegner knapp vorne. So verlor Stumpf das Duell mit 388:389. Entscheidend war dabei die letzte Serie, die Weislein mit 99:96 für sich entscheiden konnte. Auf Position 4 lagen Bleichens Philipp Kober und Jörg Walter in den ersten drei Serien immer gleichauf. Dadurch wurde die letzte Serie wettkampfentscheidend, die Kober mit 92:90 gewann (gesamt 372:370). Das sollte allerdings der einzige Punkt für Bleichen bleiben. Auf Position 2 lagen Bleichens Sebastian Kober und Alexander Baur in der ersten und vierten Serie gleichauf. In den Serien 2 und 3 hatte allerdings Baur Vorsprünge. Die zweite Serie gewann er sogar mit 98:91. So ging das Duell mit 385:375 an Gablingen. Die Bleicher Dennis Müller (368:379) und Raphael Kober (362:391) verloren mit größeren Rückständen. So gewann Gablingen den Wettkampf mit 4:1.