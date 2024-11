In der Luftgewehr-Bezirksoberliga ist der dritte Wettkampftag ausgeklungen. In Gruppe 3 verlor der SV Bleichen knapp mit 2:3, in Gruppe 2 unterlag der SV 1886 Breitenthal mit 1:4.

