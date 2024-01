Luftgewehr

Schwabenliga Nord: Breitenthal kämpft sich aus Tabellenkeller

Plus Eine deutliche Niederlage, aber auch ein knapper Sieg für den SV Breitenthal. Die aktuellen Ergebnisse aus der Luftgewehr-Schwabenliga Nord.

Eine deutliche Niederlage und ein knapper Sieg standen nach dem vergangenen Wettkampftag in der Luftgewehr-Schwabenliga Nord für den SV 1886 Breitenthal zu Buche. Als Erstes ging es gegen die Königlichen aus Dirlewang. Dabei konnte sich Johannes Mayer als einziger Breitenthaler durchsetzen. Nach der ersten Serie lag er mit 91:96 hinten. Aber danach glückten ihm zwei 97er-Serien, und seine Gegnerin Cornelia Gschwilm blieb unter ihrer anfänglichen Leistung. So konnte er das Duell mit 376:367 für sich entscheiden. Sein Mannschaftskollege Stefan Lutzenberger lag in der ersten und letzten Serie mit seiner Gegnerin Bianca Krumm gleichauf. Aber eine starke Leistung mit 100:93 in der zweiten und 95:93 in der dritten Serie brachten Krumm den Duellgewinn. Auf Position fünf lag Breitenthals Michaela Kreuzer mit ihrem Gegner Josef Seeger in den letzten beiden Serien gleichauf. Durch zwei knappe Rückstände in den ersten Serien verpasste sie den Duellgewinn nur knapp (367:371). Die Breitenthaler Christian Kreuzer (370:382) und Julia Gappe (368:384) blieben deutlich hinter ihren Gegnern. So stand am Ende eine 1:4-Niederlage.

Spannender Wettkampf gegen Schützenlust Amberg

Spannender war der zweite Wettkampf gegen Schützenlust Amberg. Den einzigen klaren Duellverlust erlitt Michaela Kreuzer (364:374). Christian Kreuzer gewann sein Duell dank knapper Vorsprünge in der ersten und dritten Serie mit 377:375. Die verbliebenen drei Positionen gingen alle ins Stechen. Julia Gappe konnte knappe Rückstände in den ersten drei Serien in der letzten Serie noch aufholen (372:372). Also musste sie gegen Marleen Klöck ins Stechen. Und dort ging der Krimi weiter. Erst nach dem dritten Stechschuss stand Gappe mit 10:9 als Duellsiegerin fest.

