Weiterhin siegreich: Haupeltshofer Schützen in der Luftgewehr-Bezirksliga

Die Hubertusschützen Haupeltshofen sind Spitzenreiter in der Luftgewehr-Bezirksligagruppe 4. Und auch am aktuellen siebten Wettkampftag waren sie nicht zu stoppen. Den Auswärtskampf beim Schlusslicht Tagobert Tafertshofen gewannen sie standesgemäß mit 4:0. Alle Duelle gingen mit deutlichen Vorsprüngen an den Tabellenführer. Am spannendsten ging es dabei noch bei Marlena Guggenmos zu. Im Duell gegen Tafertshofens Alexander Würfel lag sie als einzige Haupeltshoferin nach der ersten Serie zurück (89:94). In den folgenden Serien holte sie auf und gewann das Duell mit 366:359. Den größten Vorsprung hatte Simone Prestele. Schon nach der ersten Serie lag sie mit 92:77 vorn und gewann das Duell letztlich mit 364:330. Die deutlichen Duellgewinne von Dominik Wölfel (372:343) und Bettina Prestele (381:373) komplettierten den Erfolg des Tabellenführers.

