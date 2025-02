Balzhausens Ergebnisse in der Luftpistole-Bezirksliga

Die erste Mannschaft des SV Schützenblut Balzhausen errang in Gruppe sechs der Luftpistole-Bezirksliga einen Sieg nach einem Unentschieden in der Duellwertung. Im Auswärtskampf bei 1904 Holzheim wurde nur ein Duell deutlich entschieden. Vladut Dirlosan gewann die Paarung gegen Holzheims Manfred Eckle mit 369:351 und landete damit auf Platz zwei der Tagesbestenliste. Auf allen anderen Positionen ging es knapp zu. Balzhausens Thomas Kirschenhofer lagen zwei von vier Serien gleichauf mit seinem Gegner Thorsten Bischof. In den anderen beiden Serien hatte er jeweils zwei Ringe Vorsprung. So gewann Kirschenhofer das Duell mit 351:347. Balzhausens Tobias Bader lag nach der ersten Serie gleichauf mit seinem Gegner Martin Haas. In der zweiten und dritten Serie hatte Haas leichte Vorsprünge. Da half es auch nichts mehr, dass Bader die letzte Serie mit drei Ringen Vorsprung gewann (gesamt 336:339). Balzhausens Alexander Dachsel lag in der ersten Serie nur einen Ring hinter seinem Gegner Erich Pollak, in der vierten Serie drei Ringe vor ihm. Damit konnte er aber die Rückstände aus den Serien zwei und drei nicht mehr ausgleichen und verlor das Duell mit 337:339. So stand es nach Duellen 2:2. Also musste die Ringzahl über den Sieg entscheiden. Und hier lag Balzhausen mit 1396:1376 deutlich vorn. Damit bleibt das Team Tabellenführer in seiner Gruppe.

Die zweite Mannschaft der Balzhauser tritt in Gruppe sieben derselben Liga an. Für dieses Team sah es ganz anders aus. Nach einer deutlichen 0:4-Niederlage behalten Sie die rote Laterne. Zum Heimkampf war Edelweiß Waldkirch III, die Reserve eines Bundesligavereines, zu Gast. Alle Duelle wurden deutlich entschieden. Die Unterschiede zwischen den Duellgegnern betrugen zwölf bis 18 Ringe. Die Leistungen der Balzhauser bewegten sich zwischen 341 und 350 Ringen, die der Gegner zwischen 353 und 368.