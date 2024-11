Schützengau Krumbach: So haben die Luftpistolenschützen getroffen

In der Luftpistole-Bezirksliga gehen in verschiedenen Gruppen zwei Mannschaften vom SV Schützenblut Balzhausen an den Start. Die Wettkämpfe dieser beiden Mannschaften hatten diesmal dasselbe Ergebnis, nämlich eine Niederlage nach einem Unentschieden in der Duellwertung.

In Gruppe 6 musste die erste Mannschaft, vor dem Wettkampf auf Platz 4, auswärts gegen den Tabellenführer Weißenhorn antreten. Dabei ging es auf zwei Positionen knapp zu. Balzhausens Nummer 1, Vladut Dirlosan, lag in den ersten zwei Serien gleichauf mit seinem Gegner Markus Kohler. In der dritten Serie hatte Kohler einen Vorsprung von fünf Ringen. Aber bei den letzten zehn Schuss wurde es richtig spannend: Kohler brach ein, Dirlosan legte zu und gewann mit 94:88. So gewann der Balzhauser das Duell mit 367:366.

Mit dieser Leistung landete er auf Platz 1 der Tagesbestenliste. Auf Position 3 traf Balzhausens Alexander Dachsel auf Christian Konrad. Nach der ersten Serie lag Dachsel drei Ringe zurück. In den folgenden Serien hatte er knappe Vorsprünge und gewann das Duell mit 360:356. Michael Weber (360:351) und Marc Rudolf (357:348) holten deutliche Duellgewinne für Weißenhorn. So stand es nach Duellen 2:2. Also musste die Ringzahl über den Sieg entscheiden. Und hier lag Weißenhorn mit 1439:1426 vorn. In der Tabelle blieben die Balzhauser auf dem vierten Platz.

Das Schlusslicht der Gruppe 7 auf Tabellenplatz 6 ist die Mannschaft Balzhausen II. Diese hatte den SV 1921 Scheppach zu Gast, vor dem Wettkampf auf Tabellenplatz 4. Dabei wurden alle Duelle deutlich entschieden. Gerhard Keppeler (346:340) und Sebastian Mair (342:332) holten deutliche Punkte für Balzhausen, Reinhold Lipp (352:342) und Florian Lex (350:339) ebenso deutliche Punkte für Scheppach. So stand es nach Duellen 2:2. Also musste die Ringzahl über den Sieg entscheiden. Und hier lag Scheppach mit 1374:1369 knapp vorn. Auch hier blieben die Balzhauser auf demselben Platz wie vor dem Wettkampf, sie sind also weiterhin Schlusslicht.