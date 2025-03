Schützenblut Balzhausen mit gemischten Gefühlen zum Saisonabschluss

Der letzte Wettkampftag in der Luftpistole-Bezirksliga ist abgeschlossen. Zwei Mannschaften von Schützenblut Balzhausen treten in verschiedenen Gruppen dieser Liga an. Beide erlitten am letzten Wettkampftag der Saison eine Niederlage. Die Tabellensituation stellt sich dennoch ganz unterschiedlich dar: Die erste Mannschaft blieb in Gruppe sechs Tabellenführer. Für die zweite Mannschaft war es vor ihrem Wettkampf schon klar, dass sie auf dem Abstiegsplatz enden würde. Für die erste Mannschaft in Gruppe sechs ging es zu Hause gegen den Tabellendritten Attenhofen 2. Dabei wurden zwei Duelle deutlich entschieden. Die Balzhauser Vladut Dirlosan (359:366) und Thomas Kirschenhofer (360:366) blieben klar hinter ihren Gegnern. Auf zwei Positionen ging es spannend zu: Auf Position drei traf Balzhausens Alexander Dachsel auf Tobias Haberes. In jeder Serie wechselte die Führung hin und her. Letztlich gewann Haberes knapp mit 351:348. Auf Position vier traf Balzhausens Tobias Bader auf Karl-Heinz Buchmiller. Nach der dritten Serie lag Bader mit 247:244 vorn. Die letzte Serie gewann Buchmiller mit fünf Ringen Vorsprung und somit das Duell mit 328:326.

Martin Gah Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Balzhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Saisonabschluss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis