SV Balzhausen: Erste Mannschaft an der Spitze, zweite am Tabellenende

Auch nach dem siebten Wettkampftag in der Luftpistole-Bezirksliga ist die Position der beiden Mannschaften des SV Balzhausen gleich geblieben: in Gruppe sechs behaupteten sie sich mit einem Sieg an der Tabellenspitze, in Gruppe 7 behielten sie nach einer Niederlage die rote Laterne.

In Gruppe 6 trat die erste Mannschaft der Balzhauser auswärts beim Tabellenvierten Pfeil Bellenberg an. Die zwei Duelle auf den oberen Positionen verliefen deutlich. Vladut Dirlosan (365:338) und Thomas Kirschenhofer (360:341) punkteten für die Gäste. Dirlosan landete mit seinem Ergebnis auf Platz zwei der Tagesbestenliste. In den beiden anderen Paarungen ging es spannender zu. Balzhausens Alexander Dachsel lag in den ersten beiden Serien hinter seinem Gegner Dieter Frank. In den letzten beiden Serien holte er auf und erreichte einen Gleichstand bei je 341 Ringen. Den anschließenden Stechschuss verlor Dachsel mit 8:10. Dies blieb aber der einzige Punkt für die Gastgeber. Der Bellenberger Oliver Henn lag in zwei Serien knapp vor seinem Gegner Tobias Bader. Durch knappe Vorsprünge in den anderen Serien konnte Bader allerdings das Duell mit 329:326 für sich entscheiden. So gewann Balzhausen den Wettkampf mit 3:1.

Die zweite Mannschaft der Balzhauser hatte in Gruppe 7 den Tabellenzweiten Brunnenschützen Königsbrunn zu Gast. Hier gingen alle Duelle deutlich an die Gegner. Wilhelm Bader war der einzige Schütze der Gastgeber, der nach der ersten Serie einen Vorsprung hatte (93:90). Aber am Ende verlor er die Paarung gegen Markus Gebele mit 355:365. Baders Mannschaftskameraden Gerhard Keppeler (341:354), Franz Mair (339:360) und Sebastian Mair (340:354) verloren mit noch größeren Rückständen.