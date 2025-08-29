Manuela Groß von der TSG Thannhausen träumt nun von einer EM-Medaille

Mit einem zweiten Platz im Hochsprung kam die Thannhauser Leichtathletin Manuela Groß von den Deutschen Meisterschaften der Masters aus Gotha zurück. „Ich bin mit dem Vizemeistertitel und auch mit meiner Höhe von 1,44 Meter sehr zufrieden“, erklärte Manuela Groß nach ihrer Rückkehr aus Thüringen. Nur Caroline Loewenthal, die für die LG Berlin-Nord an den Start geht, war bei den nationalen Titelkämpfen besser als die Krumbacherin. Beinahe hätte Manuela Groß auch die Höhe von 1,47 Metern noch geschafft. Die 53-Jährige, die im Finalfeld die älteste Teilnehmerin war, scheiterte dreimal knapp.

Thannhauser Leichtathletin Manuela Groß sichert sich Vizemeistertitel in Gotha in der Disziplin Hochsprung

Bei den Deutschen Meisterschaften der Masters waren insgesamt 1600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Start. „Leider bin ich aus unserer Region die einzige“, so Manuela Groß. In den vergangenen Jahren war die Leichtathletin im Mehrkampf angetreten. Doch in dieser Saison spezialisierte sie sich aus Zeitgründen auf den Hochsprung.

Auch bei den Europameisterschaften der Masters auf der portugiesischen Insel Madeira wird die Athletin der TSG Thannhausen im Hochsprung starten. „Mit meiner bei den Deutschen Meisterschaften erreichten Höhe ist in Madeira auf jeden Fall eine Medaille drin“, gibt sich die Sportlerin optimistisch. Die kontinentalen Titelkämpfe finden in der Zeit vom 8. bis 19. Oktober statt. Manuela Groß hat ihren Auftritt am 16. Oktober. Bis dahin heißt es für die Leichtathletin: „Training, Training, Training.“