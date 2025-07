Zweifacher Meistertitel für Thannhauser Leichtathletin Manuela Groß

Gelungener Auftakt für Manuela Groß in die Freiluftsaison: Die Leichtathletin der TSG Thannhausen sicherte sich bei ihrem ersten Wettkampf gleich zwei bayerische Meistertitel – sowohl im Hochsprung als auch im Weitsprung ließ sie die Konkurrenz hinter sich. Mit ihren Leistungen erfüllte die vielseitige Springerin zugleich die Qualifikationsnorm für die Deutsche Meisterschaft, die Ende August in Gotha ausgetragen wird. „Ich freue mich sehr über diesen starken Einstieg in die Saison“, so Groß nach dem Wettkampf. Für die kommenden Wochen stehen nun gezielte Trainingsvorbereitungen auf dem Programm, um bei den nationalen Titelkämpfen erneut Bestleistungen abrufen zu können. (AZ)

