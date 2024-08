Ein 13-Jähriger aus Breitenthal wird EM-Zweiter im Balanceakt über Stock und Stein

Bis zur letzten Sekunde war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, am Ende aber durfte Marco Laure aus Breitenthal jubeln: Der 13-jährige Trialfahrer des AMC Biberach hat sich den zweiten Platz in der Jugendwertung der Europameisterschaft gesichert. Den entscheidenden Punkte-Vorsprung auf seinen engsten Widersacher Anton Noren Carlsson aus Schweden erreichte der Jugendliche erst mit einem Sieg im finalen Wertungslauf in Tschechien. Den Titel holte mit komfortablem Vorsprung Pablo Echene aus Frankreich.

Bis zu 15 Fahrer unterwegs

Laure fuhr dieses Jahr zum ersten Mal in der europäischen Jugendmeisterschaft. Hier starten die besten Fahrer unter 16 Jahren. Das Starterfeld war mit jeweils bis zu 15 Fahrern recht ordentlich besetzt.

Nach den ersten beiden Läufen in Italien, die mit den Positionen sechs und sieben nicht zur Zufriedenheit des 13-Jährigen verliefen, analysierte er seine Fehler und trainierte entsprechend. Bei den nächsten Wertungsläufen in Isola 2000 (Frankreich) zwei Monate später konnte er mit Platz drei zum ersten Mal das Podest erklimmen, wurde zudem Vierter und arbeitete sich in der Meisterschaft nach vorn. Besonders in der Stufentechnik war Marco schon nah am Gesamt-Führenden Pablo Echene dran. Beim Heimrennen in Großheubach nutzte Laure, der dort häufig trainiert, seine Streckenkenntnisse und erreichte den zweiten Platz. Am zweiten Tag konnte er dann sogar bis zur zwölften Sektion die Führung übernehmen, kassierte dann aber fünf Fehlerpunkte. Dennoch reichte es erneut zum zweiten Platz und Laure konnte in der Meisterschaft zum Schweden Carlsson aufschließen.

Da die abschließenden Läufe schon eine Woche später anstanden, legte der Jugendliche noch zwei Trainingstage in Tschechien ein, bevor es zum Finale nach Kramolín ging. Gesundheitlich angeschlagen, kämpfte er sich am ersten Tag wacker durch die Sektionen, erreichte aber nur den dritten Platz und lag wieder hinter Carlsson. Die Chance auf Silber in der Gesamtwertung schien schon weg, der Schwede besaß 15 Punkte Vorsprung.

Fehlerfrei durch fast alle Sektionen

Am Tag des Finales fühlte sich der junge Breitenthaler wieder fit. Nachdem er mit einer Null-Runde in Führung gegangen war, legte er auch in der darauffolgenden Runde elf fehlerfreie Sektionen hin; nur in einer Sektion hatte er eine Drei. Echene kam ebenfalls auf drei Fehlerpunkte, Laure hatte jedoch zwei Null-Sektionen mehr, gewann somit den Lauf und kassierte 100 Punkte, die ihn an Carlsson vorbei auf Platz zwei der Gesamtwertung führten.

Im kommenden Jahr wird Marco Laure erneut in der Europameisterschaft mitmischen und er möchte auch erstmals auf der größtmöglichen Bühne angreifen. Sein Ziel ist es, bei WM-Rennen in der Trial3-Klasse bis 21 Jahre zu starten.

Gesamtwertung: 1. Pablo Echene (Frankreich) 785 Punkte, 2. Marco Laure (Deutschland) 565, 3. Anton Noren Carlsson (Schweden) 550, 4. Fabio Mazzola (Italien) 500, 5. Eneko Martinez (Spanien) 430