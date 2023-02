Motorsport

20.02.2023

Go Kart fahren in Günzburg: Knatternd in die Kurven cruisen

Plus Beim Günzburger Kartclub geht es nicht nur ums Tüfteln an den Mini-Boliden. Redaktionspraktikant Jonathan Diatel erlebt hautnah, wie es ist, über den Asphalt zu flitzen.

Von Jonathan Diatel

Mit Highspeed geht es über die Start-Ziel-Linie. Der Fahrtwind bläst Benzingeruch in den Helm. Gleich geht es in eine scharfe Kurve. Hier muss man aufpassen, um die richtige Rennlinie zu nehmen. Wer sie nicht trifft, verliert wertvolle Zeit und Geschwindigkeit – Tempo, das man in die Brücke, die über andere Teile der Kartbahn verläuft, mitnehmen will. Am Ende dieser Brücke wartet die nächste Herausforderung: Nach der steilen Abfahrt geht es in die nächste enge Kurve. Die richtige Balance aus Gas und Bremse ist gefragt – sonst findet man sich schnell mit seinem Kart in den weiß und blau angemalten Autoreifen wieder, die die Strecken begrenzen. Das Proberennen auf der Kartbahn in Günzburg ist alles andere als einfach.

