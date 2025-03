Anspruchsvolle Bedingungen beim Fullgaz-CC-Race in Obergessertshausen

Die Natur mag den ergiebigen Regen in der Nacht auf Samstag gebraucht haben – die Mountainbiker beim 13. Fullgaz-CC-Race in Obergessertshausen eher nicht: Buchstäblich über Nacht hatte sich die vom MSC Wiesenbach bestens vorbereitete Strecke durch den „Egger-Wald“ in eine Rutschpartie verwandelt. Hohes Fahrkönnen war für die Nachwuchsfahre der U15 und U17 erforderlich, sturzfrei den Slalomkurs zu absolvieren – was nur wenigen gelang. Allerdings waren auch keine größeren Verletzungen zu beklagen. Als dann am Sonntagmorgen die Sonne durchkam, begann der bis dahin eher flüssige Matsch abzutrocknen und an den Mountainbikes festzukleben. Später wurde es besser. Die Ergebnisse von den Rennen der German Cycling MTB-Bundesliga lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor.

