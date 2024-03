Mountainbike

Georg Egger aus Obergessertshausen will sich beim Heimrennen warmfahren für Südafrika

Plus Beim Mountainbike-Spektakel im südlichen Landkreis Günzburg haben einige Aktive bereits Olympia 2024 im Blick. Der Lokalmatador setzt andere Prioritäten.

Von Armin Küstenbrück

Ganz unter dem Eindruck der herannahenden Olympischen Spiele von Paris steht der Saisonauftakt der Mountainbiker in Krumbach und Obergessertshausen am 9./10. März. Bei den Bundesliga-Rennen im spektakulären Shorttrack am Samstag rund um das Krumbacher Schloss und im olympischen Cross-Country am Sonntag im Obergessertshauser Egger-Wald treffen erstmals fast alle deutschen Olympiakandidaten zu einem Schlagabtausch aufeinander. Im Fokus vieler Fans steht natürlich der Lokalmatador: Georg Egger.

Leonie Daubermann muss wohl passen

Ausgerechnet die Deutsche Meisterin Leonie Daubermann (KTM Factory Racing) aus Gessertshausen dagegen muss voraussichtlich auf einen Start verzichten. Eine hartnäckige Erkältung hindert die 24-Jährige derzeit am Training. Ein Start mache unter diesen Umständen wenig Sinn, betont Daubermann: „Auch wenn es schade ist, ausgerechnet beim Heimrennen nicht dabei zu sein.“

