Zwei Kletterer des DAV Krumbach starten im Nationalteam Deutschlands

Der DAV Krumbach ist auch in diesem Jahr bei nationalen und internationalen Wettkämpfen mit seinen beiden Athleten Max Dinger und Benedikt Joas vertreten. Die beiden gehören zum Nachwuchskader des Climbing Team Germany und klettern dort auf verschiedenen Ebenen. Der 19-jährige Max Dinger ist im Nachwuchskader 1 und im Fokusteam Olympia. Er trainiert mit den Teams vor allem für seine Disziplin Lead in verschiedensten Hallen Deutschlands und startet auch heuer wieder international auf Europacups und Weltcups, wobei der Fokus bis Mai dieses Jahres auf dem Abschluss des Fachabiturs liegt. Benedikt Joas trainiert mit dem Bayernkader überwiegend im Landesleistungszentrum in Augsburg und bereitet sich dort auf die anstehenden nationalen Wettkämpfe in den Bereichen Lead, Speed und Bouldern vor.

Bereits Anfang März beginnt für ihn die Wettkampfsaison mit dem ersten Deutschen Jugendcup in München. Parallel dazu ist der 13-Jährige im Nachwuchskader 2 aufgenommen, dort treffen sich die gleichaltrigen nationalen Nachwuchskletterer in regelmäßigen Abständen zur Wettkampfvorbereitung. Neben den athletischen und klettertechnischen Aspekten wird hier auch ein Fokus auf mentale Stärke gelegt. Benedikt Joas wöchentlicher Trainingsumfang beträgt etwa 20 Stunden. Für diesen sehr zeit- und kostenintensiven Sport erhalten beide Sportler vor allem von ihren Familien, ihren Trainern und ihrer Heimatsektion Krumbach Unterstützung in vielerlei Hinsicht. (AZ)