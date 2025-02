Raunauer werden sich strecken müssen: Schweres Auswärtsspiel in Augsburg

Für die Niederraunauer Handballer geht es am Samstagabend um 19.30 Uhr im Augsburger Stadtteil Göggingen gegen den Tabellenzweiten. Der TSV Göggingen und Niederraunau liegen derzeit punktgleich mit 20:8 Punkten hinter dem enteilten TSV Aichach.

Die Gögginger Handballer haben in den letzten beiden Spielen ebenso wie die Raunauer im Kampf um den Aufstieg Federn lassen müssen. Nach dem Unentschieden in Günzburg mussten sie sich am vergangenen Wochenende auch gegen Aichach geschlagen geben. Damit wuchs der Rückstand auf den begehrten ersten Tabellenplatz auf sechs Punkte an. Allerdings zeigte der TSV Göggingen im Hinspiel seine Qualität und gewann, damals überraschend, mit 37:35. Göggingen ist gerade zu Hause stark, alle Spiele wurden souverän gewonnen (bis auf die Niederlage gegen Aichach).

Niederraunau sucht in Göggingen nach dem Aufstieg – Kapitäne Egger und Blösch fehlen

Für den TSV Niederraunau wird es eine schwere Aufgabe, will aber nach zwei Niederlagen in Folge wieder in die Erfolgsspur zurück. Außerdem ist noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen. Schmerzlich vermisst werden die beiden Kapitäne und Leistungsträger Björn Egger (Sprunggelenk, Einsatz ist ausgeschlossen) und Oliver Blösch (Platzwunde am Kopf, Einsatz ist sehr fraglich), die mit ihrer Erfahrung dem jungen Team die nötige Sicherheit geben könnten. Dennoch hat der TSV Niederraunau die Qualität in seinen Reihen, um auch solche Ausfälle zu kompensieren. Um die minimale und theoretische Chance auf den Aufstieg zu wahren, ist eine Leistungssteigerung gegenüber dem Spiel gegen Lauingen-Wittislingen notwendig. Spieler und Trainer wollen gewinnen, sich für die harte Arbeit belohnen und mit zwei Punkten aus Göggingen zurückkehren. (AZ)