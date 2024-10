Ein unglücklicher Start für die Schützen im Gau Krumbach

Die Mannschaften des Schützengaues Krumbach haben einen schlechten Saisonstart in der Luftgewehr-Bezirksoberliga erwischt. 1886 Breitenthal und SV Bleichen unterlagen jeweils 1:4 und stehen aufgrund ihrer schwachen Ringzahlen am Tabellenende.

Maximal sechs Ringe Differenz

Überwiegend enge Duelle waren beim Heim-Wettkampf von 1886 Breitenthal gegen Alpenrose Engetried geboten. Am deutlichsten entschied sich noch das Duell auf Position fünf. Breitenthals Michaela Kreuzer lag in der ersten Serie einen Ring vor ihrer Gegnerin Stefanie Rabus, in der dritten Serie mit ihr gleichauf. Am Ende aber gewann Rabus 373:367. Auf Position eins traf Breitenthals Stefan Lutzenberger auf Sabine Pumm. Bei dieser Begegnung wechselte die Führung in jeder Serie hin und her. Letztlich gewann Pumm 384:382. Einen knappen Duellsieg für Breitenthal holte Julia Gappe. In der ersten und vierten Serie lag sie hinter Dominik Schindler. Durch knappe Vorsprünge in der zweiten und dritten Serie gewann sie die Paarung jedoch mit einem Ring Vorsprung (366:365). Das half ihrem Team aber nichts. Denn die Breitenthaler Johannes Mayer (372:375) und Christian Kreuzer (376:380) blieben knapp hinter ihren Gegnern.

Klare Duelle

Überwiegend klare Duelle gab es beim Wettkampf des SV Bleichen gegen den SV Stadtbergen. Auf Position eins sah es gut aus für die Bleicher. Der Stadtberger Markus Hinterhuber schoss in den ersten beiden Serien etwas schwach. Dies nutzte der Bleicher Tobias Stumpf zu einem Duellgewinn (385:382). Seine Mannschaftskameraden dagegen blieben deutlich hinter ihren Gegnern. Die Bleicher Sebastian Kober (377:389), Dennis Müller (375:390), Philipp Kober (375:385) und Raphael Kober (366:373) verloren ihre Duelle. (mgh)