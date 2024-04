Schießen

vor 33 Min.

Gauschießen in Bleichen: So können Sie mitmachen

Gastgeber peilen die Marke von 300 Teilnehmenden an. Bis 27. April wird in Bleichen geschossen, das Finale findet dann an einem anderen Ort statt.

Gut angelaufen ist das 67. Gauschießen des Schützengaues Krumbach beim SV Bleichen. An den ersten Tagen konnten die Gastgeber 141 Schützinnen und Schützen an ihren Ständen begrüßen. Das gesamte Team freut sich auf die nächsten Tage. Eine Teilnehmerzahl von 300 wird angestrebt. Für die Meistbeteiligung der Vereine gibt es attraktive Preise. Es kann durchgehend bis Samstag, 27. April, geschossen werden. Die Bänderausgabe ist von Montag bis Donnerstag von 18 Uhr bis 21.30 Uhr geöffnet. Am Freitag, 26. April, kann bereits ab 17 Uhr und am Samstag ab 16 Uhr geschossen werden. Das Gauschießen 2024 endet mit einem Finalschießen. Es findet am Sonntag, 28. April, in Breitenthal statt. Es qualifizieren sich die besten acht Schützen in den Klassen Luftpistole, Luftgewehr Jugend/ Schüler, Auflage und Luftgewehr. Die Qualifikation für das Finale endet bereits am Freitagabend. Das sind die Startzeiten beim Finale Startzeiten beim Finale in Breitenthal sind dann am 28. April: Luftpistole 13.30 Uhr

Luftgewehr Jugend/ Schüler 14.15 Uhr

Jugend/ Schüler 14.15 Uhr Auflage allgemein 15 Uhr

Luftgewehr allgemein 15:45 Uhr Die Ergebnisse werden täglich aktuell auf der Internetseite des SV Bleichen (schützenverein-bleichen.de) veröffentlicht. Lesen Sie dazu auch Schießen Beim Luftpistole-Bundesligisten SV Waldkirch geht der Kapitän von Bord

Schießen Plus Christian Quack von Gut Ziel Kissendorf ist Günzburger Kreisschützenkönig

Ich probier‘s mal Fünf – Neun – Neun

Themen folgen