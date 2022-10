Luftgewehr-Schützen aus dem Gau Krumbach: Mal chancenlos, mal obenauf

Plus Der SV Breitenthal verliert zum Saisonauftakt in der Luftgewehr-Schwabenliga zweimal 0:5. Für die Luftgewehr-Asse des SV Bleichen sieht es viel besser aus.

Ein schweres Los gezogen hatte die Luftgewehr-Mannschaft des SV 1886 Breitenthal für den ersten Wettkampftag der neuen Schwabenliga-Runde. Sie musste gleich zu Beginn gegen die zwei stärksten Mannschaften der Nord-Gruppe antreten – und dabei gab es nichts zu holen.