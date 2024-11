Niederraunau im Topspiel gegen den TSV Schwabmünchen

Am Samstagabend um 19.30 Uhr treffen die Handballer des TSV Niederraunau im heimischen Schulzentrum auf den TSV Schwabmünchen. Das Duell der beiden letztjährigen Absteiger aus der Landesliga verspricht ein echtes Spitzenspiel zu werden.

Schwabmünchen will ebenso wie Raunau zurück in die Oberliga (ehemals Landesliga). Sie gestalteten ihre Spiele recht souverän mit deutlichen Siegen und stehen auf dem zweiten Tabellenplatz. Lediglich gegen den derzeitigen Tabellenersten Aichach und den TSV Göggingen mussten die Schwabmünchner Punkte abgeben. Mit über 35 Toren pro Spiel stellen die Gäste knapp vor den Hausherren den besten Angriff der Liga. Sie haben aber auch wie die Niederraunauer in sieben Spielen über 200 Gegentore kassiert.

Raunau vs. Schwabmünchen: Hochspannung im Schulzentrum

Das Duell verspricht auf jeden Fall viel Emotionen und Spannung. Nach zwei klaren Siegen in der Vorsaison wird es für die Raunauer nicht leicht. Krankheiten und Verletzungen erschwerten den Trainingsbetrieb in den letzten beiden Wochen. Hier kann der TSV aber auf seine gute Jugendarbeit zurückgreifen und die Jugendspieler sorgen für einen reibungslosen Trainingsablauf bei den Herren I.

Die Mannschaft ist hoch motiviert, das Prestigeduell gegen den TSV Schwabmünchen zu gewinnen und wird mit der Unterstützung der Raunauer Fans in einer vollen Halle alles daransetzen, erfolgreich zu sein. (AZ)