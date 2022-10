Dieser Taekwondo-Lehrgang trägt das Prädikat "Besonders wertvoll"

Plus 700 Taekwondo-Aktive aus 50 Vereinen treffen sich in Krumbach. Gastgeber Heinz Gruber erläutert, warum diese Veranstaltung für die Sportregion wichtig ist.

Aus Blickwinkel der Veranstalter war dieser Tag ein voller Erfolg, aus Perspektive der Teilnehmenden bot er eine ebenso lehrreiche wie vergnügliche Zusammenkunft. Auf jeden Fall aber war der aktuelle Bundesbreitensportlehrgang Taekwondo in Krumbach eine Werbung für die heimische Sportregion.