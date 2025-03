SG Krumbach und Sportschule Sonner glänzen bei Südbayerischer Meisterschaft

Am 22. März 2025 traten die SG Krumbach und die Sportschule Sonner mit über 50 Sportlerinnen und Sportlern bei der Südbayerischen Meisterschaft im Taekwondo in Gauting an. Ziel des Turniers war die Qualifikation für die Bayerische Meisterschaft Technik. Wer sich im Finale platzieren konnte, sicherte sich das Ticket für den höherklassigen Wettbewerb. Das sportliche Niveau war hoch, doch die Athletinnen und Athleten beider Vereine waren bestens vorbereitet und konnten starke Leistungen abrufen. Wer sich diesmal noch nicht qualifizieren konnte, hat beim zweiten Qualifikationsturnier im Juli eine weitere Chance. Für die Bayerische Meisterschaft konnten sich von der SG Krumbach 21 Einzelsportler, 7 Paare und 6 Teams qualifizieren. Die Sportschule Sonner wird mit 23 Einzelsportlern, 6 Paaren und 6 Teams an den Start gehen. Mit diesen beeindruckenden Leistungen blicken beide Vereine nun motiviert auf die Bayerische Meisterschaft im Juli. (AZ)

Erfolgreiche Teilnehmer der SG Krumbach

Einzel

1. Platz: Mika Kessler (Schüler B männlich), Mira Sakalli (Schüler A weiblich), Artur Knoll (Kadetten männlich), Niklas Jutz (Junioren männlich), Sophie Späth (bis 30 weiblich)

2. Platz: Jessica Schüttler (Schüler B weiblich), Carina Tyralla (bis 30 weiblich)

3. Platz: Anna Reiner (Schüler B weiblich), Amalia Leopold (Schüler A weiblich), Felix Städele (Schüler A männlich), Tamara Toth (Junioren weiblich), Julian Huber (Junioren männlich), Alexander Gerber (bis 30 männlich), Izabela Schüttler (bis 40 weiblich)

Family Poomsae

1. Platz: Izabela, Emily und Jessica Schüttler

Paarwettbewerb

1. Platz: Jessica Schüttler & Felix Städele (Schüler)

2. Platz: Tamara Toth & Julian Huber (Junioren)

3. Platz: Azra Sakalli & Artur Knoll (Kadetten)

Teamwettbewerb

1. Platz: Felix Städele, Mika Kessler, Eneas Huber (Schüler männlich)

1. Platz: Azra Sakalli, Maya Oehler, Svenja Patterer (Kadetten weiblich)

1. Platz: Artur Knoll, Lars Rehm, Artur Radcenko (Kadetten männlich)

2. Platz: Jessica Schüttler, Mira Sakalli, Amalia Leopold (Schüler weiblich)

2. Platz: Emily Schüttler, Miriam Heinrich, Emma Seidel (Kadetten weiblich)

3. Platz: Marlene Herbst, Julia Maier, Anna Reiner (Schüler weiblich)

Nachwuchsmeisterschaft

3. Platz: Letitia Wolf (Schüler B weiblich)

Icon Vergrößern Die Teilnehmer der Sportschule Sonner an der Südbayerischen Meisterschaft im Taekwondo. Foto: Verein Icon Schließen Schließen Die Teilnehmer der Sportschule Sonner an der Südbayerischen Meisterschaft im Taekwondo. Foto: Verein

Erfolgreiche Teilnehmer der Sportschule Sonner

Einzel

1. Platz: Valentina König (Kadetten weiblich), Kim Riesemann (Junioren weiblich)

2. Platz: Jakob Meyers (Schüler B männlich), Theresia Müller (Kadetten weiblich), Alexandra Arstambaev (Schüler A weiblich)

3. Platz: Emil Beck (Schüler B männlich), Simon König (Kadetten männlich), Svenja Patterer (Kadetten weiblich), Fabian Leibing (bis 30 männlich)

Paarwettbewerb

1. Platz: Valentina König & Simon König (Kadetten)

2. Platz: Leonie Weselsky & Ben Schneider (Schüler)

Teamwettbewerb

1. Platz: Alexandra Arstambaev, Mia Brucker, Lilija Meyers (Schüler weiblich)

1. Platz: Svenja Patterer, Maya Oehler, Azra Sakalli (Kadetten weiblich)

Freestyle

1. Platz: Alexander Kampke (12–17 männlich), Melinda Bognar & Alexander Kampke (Paar 12–17)

2. Platz: Yoel Yu Keng Pham (8–11 männlich), Fionn Riesemann (12–17 männlich), Melinda Bognar (12–17 weiblich), Theresia Müller & Paul Radinger (Paar 12–17)

3. Platz: Paul Radinger (12–17 männlich), Sophie Podlesskij (12–17 weiblich)

Nachwuchsmeisterschaft Freestyle

1. Platz: Franziska Mahlein (12–17 weiblich), Lucy Sauter (ab 18 weiblich)

Mannschaftswertung und Qualifikationen

In der Vereinswertung belegte der TC Donau-Lech-Iller mit 84 Punkten den ersten Platz, dicht gefolgt von der SG Krumbach mit 72 Punkten auf Rang zwei.