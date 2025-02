Sportschule Sonner und SG Krumbach bei Bavarian Open Poomsae

Mit voller Entschlossenheit und großem Teamgeist traten die Athletinnen und Athleten der Sportschule Sonner (Donau-Lech-Iller) und der SG Krumbach Anfang Februar in Dillingen bei den Bavarian Open Poomsae an. Das hochkarätig besetzte Turnier mit rund 350 Teilnehmern bot starke Konkurrenz, doch die Athleten bewiesen Nervenstärke und beeindruckten mit herausragenden Leistungen.

Schon früh am Wettkampftag sorgten die ersten Starts für große Erfolge. Das Jugendteam der Sportschule Sonner um Leonie Franke, Verena Keppeler und Hannah Schmitt (Nürnberg) überzeugte mit präzisen Techniken und sicherte sich die erste Goldmedaille des Tages. Ebenso erfolgreich war das Schüler-Paar Ben Schneider und Leonie Weselsky, das sich ebenfalls über Gold freuen durfte.

Auch die SG Krumbach war am Turnier vertreten. Foto: Maximilian Schüttler

Auch die Sportlerinnen und Sportler der SG Krumbach zeigten ihr Können. In den Schülerklassen des Nachwuchsturniers setzten sich Mira Sakalli und Felix Städele in ihren Einzelstarts gegen starke Konkurrenz durch und gewannen Silber. Artur Knoll und Lars Rehm überzeugten in ihren Einzelkategorien ebenfalls mit starken Leistungen und holten Bronze. Gemeinsam mit ihren Partnerinnen Azra Sakalli und Emily Schüttler sicherten sie sich zudem weitere Bronzemedaillen im Paarlauf. Trotz der starken Konkurrenz bewiesen die Athleten beider Vereine ihr hohes Trainingsniveau. Besonders in stark besetzten Klassen zahlte sich die harte Vorbereitung aus: Mit sauberen Techniken, beeindruckender Körperspannung und ausdrucksstarken Präsentationen konnten viele Teilnehmende die Kampfrichter überzeugen.

Der Lohn für diesen Einsatz war beachtlich: Der TC Donau-Lech-Iller sicherte sich den ersten Platz in der Vereinswertung der Bavarian Open sowie den zweiten Platz im Nachwuchsturnier. Die SG Krumbach erreichte einen respektablen vierten Platz in der Nachwuchswertung. (AZ)

Die einzelnen Ergebnisse im Überblick:

Bavarian Open Poomsae

Sportschule Sonner:

Gold:



Simon König, Valentina König (Paar Kadetten); Leonie Franke, Verena Keppeler, Hannah Schmitt (Nürnberg) (Team Junioren), Yoel Yu Keng Pham (Freestyle bis 11 Jahre); Fionn Riesemann (Freestyle bis 17 Jahre)

Silber:



Simon König (Einzel Kadetten); Kim Riesemann (Einzel Junioren); Elisabeth Arstambaev, Mia Franke, Kim Riesemann (Team Junioren); Alexander Kampke (Freestyle bis 17 Jahre)

Bronze:



Valentina König (Einzel Kadetten); Mia Franke (Einzel Junioren); Svenja Patterer, Azra Sakalli (Krumbach), Maya Oehler (Neubiberg) (Team Kadetten); Melinda Bognar (Freestyle bis 17 Jahre); Melinda Bognar, Alexander Kampke (Freestyle Paar bis 17 Jahre)

SG Krumbach:

Gold:



Artur Knoll, Artur Radcenko, Lars Rehm (Team Kadetten)

Bronze:



Artur Knoll (Einzel Kadetten); Lars Rehm (Einzel Kadetten); Artur Knoll, Azra Sakalli (Paar Kadetten); Lars Rehm, Emily Schüttler (Paar Kadetten); Julian Huber, Tamara Toth (Paar Junioren); Azra Sakalli, Maya Oehler (Neubiberg), Svenja Patterer (Sonner) (Team Kadetten)





Nachwuchsturnier

Sportschule Sonner:

Gold:



Jakob Meyers (Einzel Schüler B); Ben Schneider, Leonie Weselsky (Paar Schüler); Alexandra Arstambaev, Mia Brucker, Lilija Meyers (Team Schüler)

Silber:



Milena Flieger (Einzel Schüler A); Emil Beck, Milena Flieger (Paar Schüler)

Bronze:



Emil Beck (Einzel Schüler B); Lilija Meyers (Einzel Schüler A); Leonie Weselsky (Einzel Schüler A); Ben Schneider (Schüler A)

SG Krumbach:

Gold:



Jessica Schüttler (Einzel Schüler B); Mika Kessler (Einzel Schüler B)

Silber:



Eneas Huber (Einzel Schüler B); Mira Sakalli (Einzel Schüler A); Felix Städele (Einzel Schüler A); Amalia Leopold, Mira Sakalli, Jessica Schüttler (Team Schüler)

Bronze:



Julia Maier (Einzel Schüler B); Anna Reiner (Einzel Schüler B); Jessica Schüttler, Felix Städele (Paar Schüler); Mika Kessler, Magdalena Reiner (Paar Schüler); Marlene Herbst, Julia Maier, Anna Reiner (Team Schüler); Theresa Bihler, Layra Huber, Magdalena Leopold (Team Kadetten); Leonard Braun, Eneas Huber, Felix Städele (Team Kadetten)