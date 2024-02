Viele Sportler aus dem Landkreis Günzburg feiern Taekwondo-Triumph

Wieder einmal gibt es eine erfolgreiche Teilnahme lokaler Taekwondo-Sportler bei Bavarian Open Poomsae und Offener Nachwuchsmeisterschaft.

Die Bavarian Open Poomsae und Offene Nachwuchsmeisterschaft lockten kürzlich in Dillingen. Für Günter Sonner, Leiter der Sportschule Sonner, war das Turnier ein voller Erfolg: Seine Schützlinge sicherten sich bei der Bavarian Open Poomsae mit Abstand den ersten Platz in der Vereinswertung. Auch Reinhold Grubers Sportlerinnen und Sportler der SG Krumbach starteten erfolgreich in die neue Saison: Platz 5 in der Vereinswertung der Offenen Nachwuchsmeisterschaft.

Spannend machten es Tim Lehrl und Marie Stenzel von der SG Krumbach im Paarlauf. Nach zwei sehr starken Formen lagen sie punktgleich mit zwei Sportlerinnen des Bundeskaders auf Platz 1. Aufgrund der Streichwertung landeten Tim und Marie dann wegen 0,01 Punkten auf Platz 2; ein kurzer Moment der Enttäuschung, der jedoch schnell in Freude überging. In ihren jeweiligen Einzelklassen wuchsen beide noch einmal über sich hinaus und erreichten auch mit großem Abstand zu den Nächstplatzierten Platz 2.

Die Jugendteams der Sportschule Sonner zeigten ebenfalls beeindruckende Leistungen: Das Team um Raja Dölle, Verena Keppeler und Kim Riesemann sicherte sich in der hart umkämpften Klasse den ersten Platz. Aufgrund großer Probleme mit der Anfahrt konnte die dritte Sportlerin des Teams um Leonie Franke und Elisabeth Graf (TSV Feucht) nicht am Turnier teilnehmen, weshalb Elisabeth Arstambaev (Sonner) spontan einsprang. Die drei Sportlerinnen mussten also ohne Training zeigen, dass sie auf der Fläche aufeinander abgestimmt laufen können. Mit Erfolg: Platz 2 für das Jugendteam. Auch im Einzel zeigten alle Sportlerinnen der Sportschule ihre Konkurrenzfähigkeit, die Plätze 2 bis 5 sicherten sich Kim Riesemann, Raja Dölle, Leonie Franke und Verena Keppeler.

Das Schülerteam der SG Krumbach um Theresa Bihler, Azra Sakalli und Emily Schüttler sicherte sich die Goldmedaille beim Nachwuchsturnier. Alle drei schafften es auch in ihren Einzelläufen ins Finale, Azra kämpfte sich dort sogar bis auf den zweiten Platz vor, für Theresa wurde es mit dem dritten Platz die Bronzemedaille.

Alexandra Arstambaev (Sonner) startete zum ersten Mal bei einem Taekwondo-Formenturnier in der Schülerklasse bis neun Jahre. Die jüngste im Team zeigte souverän, was in ihr steckt und durfte sich bei ihrer Turnierpremiere direkt über Platz 1 freuen. (AZ)

Ergebnisse Bavarian Open Poomsae

Sportschule Sonner

1. Platz: Simon König (Einzel bis 11); Elisabeth Arstambaev, Alexander Schulz, (Sachsen) (Paar bis 17); Raja Dölle, Verena Keppeler, Kim Riesemann (Team bis 17); Alexander Kampke (Freestyle bis 17); Lara Volk, (Freestyle bis 17) 2. Platz: Svenja Patterer (Einzel bis 11); Kim Riesemann (Einzel bis 17); Leonie Franke, Dustin Seybold (Altdorf) (Paar bis 17); Mia Franke, Valentina König, Theresia Müller, (Team bis 14); Fionn Riesemann (Freestyle bis 17). 3. und 4. Platz: Mia Franke (Einzel bis 14); Raja Dölle (Einzel bis 17); Leonie Franke (Einzel bis 17); Sebastian Seibold (Einzel bis 30); Paul Radinger (Freestyle bis 17); Theresia Müller, (Freestyle bis 17); Sophie Podlesskij (Freestyle bis 17); Theresia Müller, Paul Radinger (Free-Paar bis 17)

SG Krumbach

2. Platz: Tim Lehrl (MM; Einzel bis 14); Marie Stenzel (Kru; Einzel bis 14); Tim Lehrl, Marie Stenzel, (Paar bis 14); Sophie Späth, Sebastian Seibold (Sonner) (Paar bis 30); Alexander Gerber, Julian Huber, Alexander Schulz (Sachsen) (Team bis 17),

Ergebnisse Offene Nachwuchsmeisterschaft

Donau-Lech-Iller



1. Platz: Alexandra Arstambaev (Sonner; Einzel bis 9); Tobias und Elena Lechlmayr (Paar ab 31) 3. Platz: Ben Schneider, Leonie Weselsky (Sonner; Paar bis 11); Arany Balog, Csillag Ibolya, Linnea Weinig, Leonie Weselsky (Sonner; Team bis 14); Valerie Fuchs, Roman Gackstetter (Paar bis 17); Roman Gackstetter, Moritz Knott; Raphael Stoll, (Team bis 14); Alexander Anoris, Ivan Becker, Eric Lechlmayr (Team bis 14)

SG Krumbach

1. Platz: Theresa Bihler, Azra Sakalli, Emily Schüttler (Team bis 11) 2. Platz: Azra Sakalli (MN; Einzel bis 11); Theo Schuster (Bab; Einzel bis 17) 3. und 4. Platz: Theresa Bihler (Bab; Einzel bis 11); Artur Radcenko, Azra Sakalli (Paar bis 11); Jessica Schüttler (MN; Einzel bis 9); Miriam Heinrich, Michelle Liening, Emma Seidel, (Team bis 14); Emily Schüttler, Izabela Schüttler (MN; Family Poomsae).