Junge Tänzer des SV Edelstetten sind fit für die WM

Die Aktiven aus der Talentschmiede von Michaela Majsai im EV Edelstetten schaffen beim HipHop-Turnier in Esslingen mehr als 50 Treppchenplätze.

Jede Menge Treppchenplätze erklommen haben junge tänzer aus der Talentschmiede von Michaela Majsai im SV Edelstetten beim Baden-Württemberg Cup in den Disziplinen HipHop, Battle, Breaking und Popping. In Esslingen holten die Aktiven aus Mittelschwaben 24 erste, 17 zweite und 10 dritte Plätze.

Zu diesem Turnier des nationalen Großveranstalters TAF Germany insgesamt 256 Tänzer, die mehr als 400 Starts zeigten. Das ist nach Veranstalter-Angaben ein Rekord. Die Stimmung bei Aktiven und Fans war großartig.

Spaß auf der Tanzfläche

Die Darbietungen der Sporttreibenden aus dem Tanzzentrum im SVE waren Höhepunkte der Veranstaltung. Die Startenden hatten erkennbar jede Menge Spaß auf der Tanzfläche, sie sammelten neue Erfahrungen und Motivation für die kommenden Aufgaben.

Die verheißen Großes, denn vom 26. bis 30. Oktober 2022 stehen in den vier bereits in Esslingen gezeigten Disziplinen die Weltmeisterschaften in Graz an.

Sie waren dabei

Für das Tanzzentrum Michaela Majsai starteten in Esslingen: Natalie Broll, Mara Teichmann, Mara Holdenried, Mia Sophie März, Kimberly Grau, Jonas Körfer, Beniamino Bosch, Alessia Giannone, Nina Sophie Dauner, Mina Avar, Emma Kandemir, Linus Würth, Penelope Pflaum, Svenja Dempf, Stella Aksu, Laora Kljajcin, Lina Wittenborn, Zoe Keller, Alina Gebhart, Mara Köble, Ben Köpf, Tayler Köpf, Alec Köpf, Lindsay Wieser, Emily Wieser, Amina Eminovic, Fiona Terzia Becker, Lea Kandemir, Lea Karl, Nika Köble, Shania Peetz, Nikita Schletgauer, Alina Schlichenmaier, Mila Reinhard und Emilia Heitz.

