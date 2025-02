Royale Handshakes: England-Trainer Thomas Tuchel besucht Prinz William

Thomas Tuchel hat einen beeindruckenden Karriereschritt gemacht: Der aus Krumbach stammende Trainer übernahm Anfang 2025 das Amt des englischen Nationalcoaches, die Fußballwelt auf der Insel hat große Hoffnungen, dass der 51-Jährige die „Three Lions“ zu Erfolgen führt Einer seiner ersten offiziellen Termine führte ihn am Dienstag direkt zu einem besonderen Treffen – mit keinem Geringeren als Prinz William.

Thomas Tuchel trifft Prinz William in Windsor

Das britische Königshaus veröffentlichte auf Instagram ein Foto, das Tuchel und den 42-jährigen Royal vor der Tür Schlosses Windsor beim Handeschütteln zeigt. Zum Beitrag schrieb William (übersetzt): „Es war großartig, mich heute mit dem neuen Teammanager der englischen Männer, Thomas Tuchel, zu treffen und mir seine Pläne für die Mannschaft anzuhören.“ Laut britischen Medienberichten soll das Gespräch mehr als eine Stunde gedauert haben. Der fußballbegeisterte Thronfolger zeigte demnach großes Interesse an Tuchels Ideen, die er für die englische Nationalmannschaft mitbringt.

Tuchel, der seine Fußballkarriere in seiner schwäbischen Heimat Krumbach begann, machte sich als Trainer schnell einen Namen. Nach Stationen bei Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, dem FC Chelsea und zuletzt dem FC Bayern München führt ihn sein Weg nun auf die große Bühne des englischen Nationalteams. Er folgt auf Gareth Southgate, der die Mannschaft neun Jahre lang betreute.

Während Prinz William bis 2024 Präsident des englischen Fußballverbandes war und heute als Schirmherr fungiert, ist Tuchel fest entschlossen, dem englischen Team eine neue Ära einzuläuten. Der gebürtige Krumbacher dürfte jedenfalls wissen, wie man sich auch auf internationaler Ebene durchsetzt – schließlich hat er bereits zahlreiche Titel in Europas Topligen gesammelt.

Tuchel aus Krumbach: Ein neues Kapitel für den englischen Fußball

In England ist die Begeisterung für Thomas Tuchel ungebrochen. Seit seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea 2021 wird er dort in einem Atemzug mit Trainern wie Pep Guardiola und Jürgen Klopp genannt. Sein taktisches Geschick, seine Detailverliebtheit und seine Fähigkeit, Spieler weiterzuentwickeln, haben ihm auf der Insel großen Respekt eingebracht. Die Erwartungen an ihn als neuer englischer Nationaltrainer sind hoch – viele hoffen, dass er das Team 2026 zum Weltmeistertitel führt. Auch britische Medien schätzen Tuchel für seine sachliche und professionelle Art in Interviews, was ihm selbst in schwierigen Zeiten Anerkennung verschafft.

Um Tuchels Wurzeln besser zu verstehen, reisen britische Journalisten immer wieder in seine Heimatstadt Krumbach. Wie berichtet, besuchte kürzlich ein Kamerateam von Skysport die Stadt, um mit ehemaligen Wegbegleitern zu sprechen und mehr über seine frühen Jahre zu erfahren. Besonders in England interessiert man sich für seinen Werdegang, der ihn von der kleinen schwäbischen Stadt bis an die Spitze des internationalen Fußballs geführt hat. Eine Dokumentation über Tuchel mit Eindrücken aus Krumbach ist in der Mediathek von Skysport (Pay-TV) zu sehen, im Film kommt auch der ehemalige Redaktionsleiter der Mittelschwäbischen Nachrichten, Peter Bauer (im Ruhestand) zu Wort.