Balzhausen siegt im Finale des Schwabenpokals

Die Tischtennisabteilung des TSV Balzhausen hatte sich zum dritten Male in Folge für das Endspiel des Schwabenpokals (Europokal) qualifiziert. Hier traf das Team, das aus zwei Herren und einer Dame besteht, auf die Mannschaft der SpVgg Langenneufnach.

Das Match, das in Langenneufnach ausgetragen wurde, war von Beginn an eine sichere Beute für die Balzhauser Farben. Lediglich in der ersten Begegnung des Abends musste sich Markus Keisinger seinem Gegenüber in drei Sätzen geschlagen geben. Die restlichen Spiele fanden die Sieger zum klaren 6:1-Erfolg auf Balzhauser Seite (Keisinger Johannes 2, Keisinger Markus und Sarah Fendt 2 im Einzel sowie das Brüderpaar Keisinger und die Paarung Fendt/Keisinger Johannes im Doppel). Wobei Fendt und Markus Keisinger erst nach spannenden Begegnungen im Entscheidungssatz sich durchsetzen konnten.

Markus Keisinger (Spieler und zugleich 1. Vorsitzender des TSV) zeigte nach Ende des Matches hoch erfreut, da der Siegerpokal zum dritten Mal in Folge mit an die Mindel genommen werden konnte. Das Foto zeigt von links: Markus Keisinger, Sarah Fendt und Johannes Keisinger. (AZ)