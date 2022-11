Die TSG Thannhausen siegt im Hit der Tischtennnis-Oberliga

Die Tischtennis-Frauen der TSG Thannhausen wahren durch das 6:4 im Oberliga-Gipfeltreffen die Chance auf den Wiederaufstieg. Wer gegen Hofstetten punktet.

Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung haben die Tischtennisspielerinnen der TSG Thannhausen ihre beeindruckende Siegesserie in der Oberliga Bayern fortgesetzt. Im Gipfeltreffen mit Verfolger TV Hofstetten setzten sich die Einheimischen 6:4 durch. In der Tabelle stehen sie nach nun sieben Partien als einziges Team mit weißer Weste da und besitzen beste Aussichten für eine Rückkehr in die viertklassige Regionalliga.

In Thannhausen trafen die mit Abstand besten Teams dieser Liga aufeinander. Das zuvor ebenfalls noch ungeschlagene Team aus Hofstetten ist im vorderen Paarkreuz mit den ehemaligen Bundesligaspielerinnen Lea Fath und Julia Janitzek besetzt. Sie waren nach der Abmeldung der Mannschaft aus der 3. Liga geblieben.

Drei starke Ukrainerinnen im Team

Nach einem 1:1 in den Eingangsdoppeln (für Thannhausen waren Luna Brüller und Olha Ponko in fünf Sätzen erfolgreich) war vor allem das hintere Paarkreuz mit den Ukrainerinnen Olha Ponko und Ulyana Starshinova für den Heimsieg der TSG verantwortlich. Beide steuerten zwei Einzelsiege, zusammen also vier Punkte zum Gesamtergebnis bei und gaben bei ihren Triumphen insgesamt nur einen Satz ab. Ebenfalls für Thannhausen erfolgreich war die an Position eins spielende Ukrainerin Anastasiia Khachaturova. (AZ)

