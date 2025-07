Tobias Ritter aus Deisenhausen gewinnt deutsche Berglaufmeisterschaft

Aufgrund einer nicht optimalen Vorbereitung war der Mittel- und Langstreckenläufer Tobias Ritter aus Deisenhausen mit gemischten Gefühlen nach Oberstdorf zur Deutschen Meisterschaft im Berglauf gefahren. Trotzdem konnte er sich dort in der Mannschaftswertung mit seinen Teamkameraden Gabriel Wimmer und Maximilian Zeus von der LG Telis Finanz Regensburg, der er seit drei Jahren angehört, über den Titel und die Goldmedaille freuen. Mit seiner Platzierung in der Einzelwertung war Ritter hingegen nicht zufrieden.

Läufer Ritter unzufrieden: „Seit langem eine meiner schlechtesten Einzelplatzierungen“

Wegen immer wiederkehrenden Schmerzen durch Überbelastungen konnte Ritter seit Oktober kein optimales Training für die Sommersaison absolvieren. Doch zur Unterstützung der Bergläufer Wimmer und Zeus, die sich in dem Sichtungsrennen zur Europameisterschaft in Spanien beweisen wollten, startete er zur Vervollständigung des Teams.

Gestartet wurde an der Talstation der Nebelhornbahn. Zunächst war der 24-jährige Deisenhauser noch in der Spitzengruppe vertreten. In einem kurzen Bergabstück verlor er dann aber den Kontakt zum vorderen Feld. Nach knapp 67 Minuten, in der er eine Distanz von 9,7 Kilometern und 1400 Höhenmetern zurücklegte, erreichte er das Ziel, das Gipfelkreuz des Nebelhorns. Das bedeutete Platz zwölf unter 230 männlichen Startern. Der Deisenhauser war damit aber nicht zufrieden und bilanzierte: „Das war seit langem eine meiner schlechtesten Einzelplatzierungen bei einer Deutschen Meisterschaft.“

Ritter freut sich über Goldmedaille in der Teamwertung

In der Teamwertung, zu der die drei schnellsten Läufer jeder Mannschaft herangezogen wurden, gewann das Trio Ritter,Zeus und Wimmer mit einer Gesamtzeit von 195 Minuten und damit einem knapp 8-minütigen Vorsprung vor dem zweitplatzierten Team unter den 33 Männerteams die Deutsche Berglaufmeisterschaft. „Mit dieser Goldmedaille habe ich alle Team-Goldmedaillen in meinen verschiedenen Disziplinen – Berglauf, Cross, 10 Kilometer und zweimal Halbmarathon – vervollständigt“, freute sich Tobias Ritter.

Das nächste Ziel des 24-jährigen Läufers ist die Deutsche Straßenlauf-Meisterschaft über zehn Kilometer am 7. September in Siegburg. Danach will Ritter noch einen schnellen Halbmarathon absolvieren, „da ich mit meiner aktuellen HM-Zeit von 66:01 Minuten noch unzufrieden bin“.