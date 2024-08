Elfmeterkrimi im Kreispokal-Achtelfinale SV Mindelzell gegen TGB Günzburg

Einen offenen Schlagabtausch vor 120 Zuschauerinnen und Zuschauern lieferten sich am Mittwochabend der SV Mindelzell und TGB Günzburg auf dem Mindelzeller Hauptplatz. Lange gestalteten die Teams das Achtelfinale des Kreispokals offen. Nach 90 Minuten stand es 2:2, was direkt ins Elfmeterschießen mündete. Den ersten Versuch vergab der Mindelzeller Andreas Schiefele, doch später scheiterte zwei Mal Türk Gencler Birligi Günzburg, während die Mindelzeller sicher verwandelten. 7:6 nach Elfmeterschießen lautete das Endergebnis aus Sicht der Gastgeber, die damit ins Viertelfinale einziehen. Auch der TSV Ziemetshausen ist in der nächsten Runde, durch ein Freilos. Ebenso weiter ist der SV Waldstetten, der im zweiten Achtelfinale mit Landkreis-Beteiligung auswärts beim FC Grün-Weiß Ichenhausen mit 4:1 nach zwischenzeitlichem Vier-Tore-Vorsprung vor etwa 80 Zuschauern gewann.

