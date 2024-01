Trialsport

Wie Marco Laure aus Breitenthal seinen großen Traum verwirklichen will

Plus Marco Laure aus Breitenthal hat sich mit seinen 13 Jahren in der Trial-Szene bereits einen Namen gemacht. Der Teenager erklärt, was das Besondere an seinem Sport ist.

Seit seinem dritten Lebensjahr ist Marco Laure auf einem motorisierten Zweirad unterwegs. Der heute 13-jährige Motorsport-Athlet aus Breitenthal hat sich dann auf die Disziplin des Trials spezialisiert und international schon für Furore gesorgt. Marco betont die Besonderheit seines Sports: „Es geht gar nicht um Schnelligkeit, sondern viel mehr um Geschicklichkeit.“

Motorsport: Trial ganz anders als Motocross

Trial ist eine körperlich anspruchsvolle Motorsportart, bei der vor allem vorausschauendes Fahren und Präzision im Vordergrund stehen. Die Fahrerinnen und Fahrer müssen durch einen hindernisreichen Parcours navigieren, der oft aus natürlichen Elementen wie Felsen, Hügeln und Wasserläufen besteht. Es erfordert eine ausgefeilte Taktik und oft auch einen ruhigen Puls, um die Herausforderungen zu bewältigen. Im Gegensatz zum Motocross, das auf Geschwindigkeit und teils fast halsbrecherische Sprünge setzt, liegt der Fokus beim Trial auf der Überwindung von Hindernissen auf engstem Raum.

