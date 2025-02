TSV Balzhausen: Ein Dorfverein vereint beim Sport Generationen

Für einen kurzen Moment bebt der gesamte Boden der Mehrzweckhalle des TSV Balzhausen. Mit ihren kurzen Beinen flitzen zwölf Bambini-Turnerinnen und -Turner zu den verschiedenen Stationen. In alle Richtungen schwärmen sie aus: Hinter dem Trampolin bildet sich schon eine Schlange, während am anderen Ende der Halle ein Kind über die Plastik-Hügelchen hüpft, die ein wenig an bunte Steine in einem Bach erinnern, den man überqueren möchte. Die Mütter der Kinder haben Mühe, den schnellen Schritten der Kleinen nachzueilen. Die meisten von ihnen sind ebenso wie ihre Kinder im Verein, haben sich teilweise selbst schon als Kind in Balzhausen beim Turnen ausgetobt – und sind bis heute geblieben. Bei knapp 1230 Einwohnern zählt der TSV 1068 Mitglieder. Anders als viele Vereine hat man hier keinerlei Probleme, Nachwuchs zu finden. Wie funktioniert das?

