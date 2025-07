Handball-Kracher zum Saisonabschluss: Raunau gegen Günzburg II

Im letzten Saisonspiel der Bezirksoberliga setzte der TSV Niederraunau ein Ausrufezeichen und gewann das Landkreis-Derby gegen die zweite Mannschaft des VfL Günzburg deutlich mit 44:30 (22:11). Nach einem umkämpften Hinspiel und der starken Form der Gäste war ein derart klares Ergebnis im Vorfeld nicht zu erwarten – umso beeindruckender war die Vorstellung der Hausherren vor voller Kulisse im Schulzentrum Niederraunau.

Beide Teams hatten sich viel vorgenommen, vor allem die junge Günzburger Mannschaft wollte eine starke Saison mit einem weiteren Erfolg krönen. Doch nach dem frühen Führungstreffer durch Pascal Buck gerieten die Gäste schnell ins Hintertreffen. Die Raunauer präsentierten sich von Beginn an hellwach, mit einer aggressiven Abwehr und einem starken Moritz Fieger im Tor. Bereits nach acht Minuten führten sie mit 6:2 – die Folge: ein frühes Team-Time-Out des VfL.

Trotz einer kurzen Phase der Stabilisierung auf Günzburger Seite blieb der TSV spielbestimmend. Ein Wendepunkt der Partie folgte in der 22. Minute: Spielertrainer Raphael Groß sah nach einer umstrittenen Abwehraktion die Rote Karte – eine Entscheidung, die für Diskussionen sorgte und die Gäste sichtbar aus dem Konzept brachte. Niederraunau nutzte die Verunsicherung eiskalt aus und setzte zu einem 9:1-Lauf an, der den Halbzeitstand von 22:11 markierte.

Auch im zweiten Durchgang blieb der TSV die klar bessere Mannschaft. Leon Vracevic stellte früh auf einen 14-Tore-Vorsprung, doch die Günzburger zeigten Moral und kämpften sich im Angriff zurück ins Spiel. Sie nutzten ihre Chancen nun konsequenter, konnten den Rückstand aber nicht entscheidend verkürzen. Die Raunauer spielten weiterhin mit hohem Tempo und ließen nichts mehr anbrennen. Den Schlusspunkt setzte Kapitän Björn Egger, der nach langer Verletzungspause wieder auf dem Feld stand, mit dem Tor zum 44:30-Endstand.

Nach Abpfiff zeigte sich Günzburgs Spielertrainer Pascal Buck enttäuscht vom Verlauf des Spiels: „Nach der frühen Roten Karte fehlten uns im Rückraum die Optionen. Wir haben in einem hitzigen Spiel den Kopf verloren.“ Gleichzeitig zog er ein positives Fazit der Saison: „Wir haben unsere jungen Spieler gut integriert, einige konnten sogar in der Regionalliga Erfahrungen sammeln.“ Ein besonderer Moment war der Abschied von Christian Frey, der sein letztes Spiel im Trikot der „Zweiten“ absolvierte. Frey war nicht nur sportlich ein wichtiger Rückhalt, sondern auch einer der Mitbegründer des Projekts „Herren 2“ beim VfL. Die gesamte Mannschaft würdigte seinen Einsatz auf und neben dem Feld.

Auch Raunaus Trainer Ferit Celik zeigte sich nach dem klaren Derbysieg hochzufrieden: „Das war ein starker, kampfbetonter Abschluss. Auch wenn wir unser Ziel, den Wiederaufstieg, verpasst haben – auf dieser Leistung können wir aufbauen.“ Zum Ende der Saison belegt der VfL Günzburg II einen respektablen 5. Tabellenplatz. Der TSV Niederraunau schließt das Jahr im oberen Tabellenmittelfeld ab. Gratulation geht an dieser Stelle an den TSV Aichach zum verdienten Aufstieg in die Oberliga. Ein großer Dank gilt zudem allen Helfern, Fans und Unterstützern beider Vereine für ihr Engagement über die gesamte Saison hinweg. (wolo/AZ)

TSV: Klaußer, Fieger (beide Tor), Rohrhirsch, M. Hegenbart (3), B. Egger (3), Brühmüller (1), Schmid (9/3), Eheim (6), T. Egger (2), Vracevic (2), Sauter (2), Liedel, Blösch (8), V. Hegenbart (8)

VfL: Frey, Wiedemann (beide Tor), Rothbauer (3), Guckler (1/1), Grimm (2), Lipp, Buck (9/2), Walter, Groß, Knop (3), Stotz (5), Lerner (5), Telalovic (1), Schuller (1)

