Bezirksoberliga: Kantersieg für die Niederraunauer Handballer

Mit einem 40:22-Sieg (20:7) verabschieden sich die Raunauer Handballer vom Heimspieljahr 2024. Mit einer konzentrierten Abwehrleistung und hohem Tempo von Beginn an zeigte der TSV Niederraunau gegen den TSV Friedberg II eine ansprechende Leistung.

Das Spiel begann aus Sicht der Gastgeber perfekt. Die aufmerksame Abwehr klaute Bälle und im Angriff erzielten die beiden Außenspieler ein Kontertor nach dem anderen. So stand es nach 8 Minuten 8:0 für die Heimmannschaft. Die Gäste kamen überhaupt nicht ins Spiel und die Raunauer Jungs machten weiter. Vor allem die beiden Außenspieler Timo Egger und Jakob Eheim verwandelten ihre Chancen souverän und erzielten am Ende zusammen 15 Tore. Auch wenn die Abwehr oder Torhüter Moritz Fieger die Gäste nicht stoppen konnten, spielten die Niederraunauer ihre Angriffe sauber aus und Vincent Hegenbart und Daniel Schmid erzielten die Tore zur 20:7 Halbzeitführung.

Raunauer Jungs: Timo Egger und Jakob Eheim glänzen im Heimspiel

In die zweite Halbzeit starteten die Mannen von Trainer Ferit Celik etwas nachlässig. Fehlwürfe und einfache Fehler in der Abwehr gefielen dem Trainerteam überhaupt nicht und so rüttelte man die Mannschaft beim Team-Time-Out in der 35. Mit Erfolg: Mit einem 7:0-Lauf wurde der Vorsprung von zehn auf 17 Tore ausgebaut. Auch Friedberg zeigte an diesem Tag wenig Gegenwehr, sodass alle Niederraunauer Spieler ausreichend Spielzeit bekamen. Vor allem die A-Jugendlichen konnten sich zeigen und beweisen. Mit Niklas Lindner, Jonas Pfeifer, Nico Jeckle und Debütant Leon Vracevic standen wieder vier Jugendspieler im Kader beziehungsweise gleichzeitig auf dem Feld.

SG Augsburg letzte Hürde vor Weihnachtspause

Der klare Sieg zum Abschluss der Heimspiele im Jahr 2024 ist schön und darf auch gefeiert werden, aber es muss auch klar sein, dass es für dieses Spiel nur zwei Punkte gibt. Vor Weihnachten steht noch ein Auswärtsspiel bei der SG Augsburg 1871/Gersthofen auf dem Programm, bevor es in die kurze Weihnachtspause geht. (AZ)

TSV Niederraunau: Fieger, Jeckle (beide Tor), Lindner (4), M. Hegenbart, B. Egger (3), Schmid (6/2) Eheim (7), T. Egger (8), Sauter (1), Pfeiffer (3), Vracevic (1) O. Blösch (1) V. Hegenbart (6)

