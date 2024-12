Handball: TSV Niederraunau empfängt Friedberger Reserve zum Jahresabschluss

Das letzte Heimspiel des Jahres 2024 bestreiten die Raunauer Handballer am Samstag um 19.30 Uhr gegen die Reserve des TSV Friedberg. Zuvor absolviert um 17 Uhr auch die zweite Mannschaft ihr letztes Spiel im Jahr. Danach ruht der Ball für vier Wochenenden im Krumbacher Schulzentrum.

Die Reservemannschaft der Friedberger steht derzeit in der Bezirksoberliga auf dem vorletzten Tabellenplatz und konnte in neun Spielen erst einen Sieg einfahren. Dass man in dieser Liga jedoch keinen Gegner unterschätzen und kein Spiel auf die leichte Schulter nehmen darf, mussten die Raunauer Jungs in dieser Saison schon mehrfach erfahren.

TSV Niederraunau trifft auf TSV Friedberg: Kampf um den Wiederaufstieg

Die Marschroute der Niederraunauer Mannschaft von Trainer Ferit Celik ist klar: Die letzten beiden Spiele des Jahres müssen gewonnen werden, um an der Tabellenspitze zu bleiben und das Ziel Wiederaufstieg nicht aus den Augen zu verlieren. Nach zwei spielfreien Wochenenden konnten sich die Spieler gut erholen, etwas regenerieren und sind fit für den Endspurt. Eine Pause gab es in dieser Zeit nicht, um zumindest einen kleinen Rhythmus beizubehalten, auch wenn der Spielplan etwas verzerrt ist. „Wir wollen und müssen die beiden Spiele gewinnen und können dann in eine kurze Weihnachtspause gehen“, erklärt Trainer Celik.

Das Heimspieljahr 2024 sieht für den TSV Niederraunau mit sieben Siegen und drei Niederlagen ganz ordentlich, aber nicht ganz zufriedenstellend aus. Die erste Männermannschaft wird noch einmal alles geben, um den besten Fans für die großartige Unterstützung das ganze Jahr über etwas zurückzugeben. (AZ)