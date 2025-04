TSV Niederraunau sichert sich Platz 3 in Bezirksoberliga

Glanzlos, aber souverän – so lässt sich der 34:28 (17:10)-Auswärtssieg des TSV Niederraunau beim TSV Friedberg II am Samstagnachmittag zusammenfassen. Bei bestem Frühlingswetter verfolgten nur wenige Zuschauer ein eher durchwachsenes Spiel, in dem die Raunauer Jungs meist nur das Nötigste taten. Trotzdem überzeugten sie phasenweise und gehen nun mit sechs ungeschlagenen Spielen in Serie in die letzte Saisonwoche.

Niederraunau sichert sich den Sieg in Friedberg II mit starker Teamleistung

In der Anfangsphase präsentierten sich die Gäste defensiv stabil und spielten im Angriff konzentriert. Auch wenn einige Chancen ungenutzt blieben, stand nach zwölf Minuten bereits eine 7:3-Führung auf der Anzeigetafel. Torhüter Maxi Klaußer zeigte erneut eine starke Leistung und leitete durch mehrere Paraden schnelle Gegenstöße ein. Bis zur Halbzeit baute das Team von Trainer Ferit Celik den Vorsprung auf 17:10 aus.

Nach dem Seitenwechsel ließ die Konsequenz in der Defensive nach. Friedberg II kam häufiger zu einfachen Toren, ohne den Sieg der Gäste ernsthaft zu gefährden. Im Angriff blieb Niederraunau effektiv und verwaltete den Vorsprung souverän. Die besten Torschützen waren die beiden Linkshänder Jakob Eheim und Vincent Hegenbart mit je sieben Treffern.

Bezirksoberliga-Derby gegen VfL Günzburg II

Mit diesem Erfolg sichert sich der TSV Niederraunau vorzeitig den dritten Tabellenplatz. Zum Abschluss der Saison wartet am kommenden Samstag um 19.30 Uhr noch ein echtes Highlight: das Derby gegen den VfL Günzburg II. Wie jedes Jahr bedankt sich die Mannschaft bei ihren treuen Fans für die Unterstützung – nach dem letzten Spiel gibt es Freigetränke und Semmeln für alle Zuschauer. (AZ)