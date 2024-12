Niederraunau siegt souverän gegen SG 1871 Augsburg/Gersthofen

Mit einem 35:29-Auswärtssieg gegen die SG 1871 Augsburg/Gersthofen bleibt der TSV Niederraunau in der Handball-Bezirksoberliga weiter auf Kurs Richtung Wiederaufstieg. Obwohl das Endergebnis einen relativ deutlichen Sieg vermuten lässt, war die Leistung der Raunauer Jung nicht frei von Kritik.

„Es war kein Leckerbissen, sondern ein eher zähes Spiel. Wir konnten nicht die Leistung wie gegen Friedberg abrufen“, resümierte Adrian Thalhofer nach der Partie. „Wir waren von der ersten Minute an souverän, wir haben das Nötigste getan. Zur Halbzeit hatten wir einen Sechs-Tore-Vorsprung, wobei unsere Abwehr etwas wackelig war. Im Angriff haben wir unsere Tore erzielt.“ Tatsächlich konnten die Niederraunauer durch eine konzentrierte Anfangsphase schnell die Kontrolle über das Spiel übernehmen.

TSV Niederraunau erkämpft sich wichtigen Sieg in Augsburg

Doch auch nach der Pause kam keine echte Spielfreude auf. Mitte der zweiten Halbzeit erlebte die Mannschaft einen kleinen Einbruch, was den Gegner noch einmal auf vier Tore herankommen ließ. „Die Trainer waren nicht mit der Leistung zufrieden“, gab Thalhofer offen zu. Dennoch fand das Team rechtzeitig zur Stabilität zurück und brachte die Partie ungefährdet über die Ziellinie. Besonderes Lob verteilte der Co-Trainer an die beiden Kapitäne: „Unsere zwei Kapitäne Oliver Blösch und Björn Egger spielen eine herausragende Saison. Sie gehen immer vorneweg und ziehen auch in solchen Spielen die Mannschaft mit.“

