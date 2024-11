TSV Ziemetshausen stolpert auch in Griesbeckerzell

Mit einem frühen Tor hatte der TSV Ziemetshausen sein Auswärtsspiel am Sonntagnachmittag in Griesbeckerzell im Landkreis Aichach-Friedberg eigentlich in die gewünschten Bahnen gelenkt. Bereits in der 11. Minute brachte Tobias Hillenbrand die Gäste in Führung. Nach einem Eckball landete der Ball durch einen missglückten Klärungsversuch des Griesbeckerzeller Torwarts vor Hillenbrands Füßen, der aus kurzer Distanz mühelos einschieben konnte.

