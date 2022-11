Turnerinnen des TSV Krumbach ganz oben auf dem Treppchen

Überraschender Sieg im Bezirksfinale: Wer für den TSV Krumbach turnt. Eine Ebene höher geht’s jetzt weiter.

Platz eins beim Bayernpokal-Wettbewerb auf Bezirksebene (Klasse W12) belegt haben die Turnerinnen des TSV Krumbach. Nach diesem unerwarteten Erfolg dürfen sie nun im Landesentscheid starten, der am 26./27. November in Illertissen ausgetragen wird.

Im Gau nur Dritter

Nachdem das Team mit Leni Mayer, Pia Glogger, Lavina-Maria Morhard, Pia Haiß und Felizitas Hegenbart innerhalb des Turngaues Iller-Donau den dritten Platz belegt hatte, waren die Erwartungen für das Bezirksfinale nicht zu hoch gesteckt. Darum war die Überraschung nach dem Wettkampf in Senden umso größer – auch aufseiten der Trainerinnen Gerda Pfeuffer und Andrea Höffler. Denn es lief sehr gut, die erreichten Punkte an den Geräten waren so hoch wie nie zuvor. Insgesamt strichen die Krumbacherinnen 252,00 Punkte ein. Der zweitplatzierte SC Vöhringen kam auf 250,70 Zähler. Acht Team standen im Wettbewerb.

Beste Einzelturnerin bei Krumbach war Leni Mayer (Jahrgang 2006) mit 64,35 Punkten; das war die viertbeste Wertung aller Turnerinnen im Bezirksfinale dieser Wettkampfklasse. Sie führte ihr Team an Sprung, Barren und Boden an, fuhr aber am Balken die schlechteste Wertung aller fünf Krumbacherinnen ein. Hier lag Lavina-Maria Morhard teamintern vorn.

Neue Übungen gezeigt

Nach der langen Wettkampfunterbrechung durch die Corona-Pandemie zeigten die Krumbacher Mädchen an den Geräten Sprungtisch, Spann-Stufenbarren, Schwebebalken sowie Boden mit Tumbling-Unterbau neue Pflichtübungen mit höheren Schwierigkeitsgraden. (AZ)

